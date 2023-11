Die Studierenden-Kolumne Warten auf den Niersexpress

Information zu RE 10 nach Düsseldorf Hbf, Abfahrt 07:21 Uhr, heute circa fünf Minuten später.“ Die Versammlung am Kevelaerer Bahnsteig seufzt. Alle starren auf die kleine Anzeige. Ich starre auf meine Bachelorarbeit, die ich heute in Bonn abgeben möchte. „RE 10 nach Düsseldorf Hbf, Abfahrt 07:21 Uhr, heute circa fünfundzwanzig Minuten später.“ Das kollektive Kopfschütteln beginnt. Jugendliche auf dem Weg zur Schule rufen ihre Eltern an. „RE 10 nach Düsseldorf Hbf, Abfahrt 07:21, fällt heute aus. Wir bitten für Ihr Verständnis. „So eine Scheiße“, sagt ein Reisender mit Koffer.