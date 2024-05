Die Studierenden-Kolumne Alles glänzt so schön neu

Knapp die Hälfte der Bachelor-Studierenden beginnt nach ihrem Abschluss ein Master-Studium, so das Statistische Bundesamt. Nicht wenige wechseln dafür die Hochschule – so auch ich. Für meinen Master in „Digitale Kommunikation“ bin ich von Bonn nach Hamburg gezogen. Der Zug fährt nun drei Stunden länger nach Kevelaer (wenn der Niersexpress kommt); spontane Familienbesuche an den Niederrhein werden seltener. Auch meine Freundinnen wohnen in unterschiedlichen Städten – unter anderem in Köln, München, Aachen. Es wird immer schwieriger, alle zu treffen.