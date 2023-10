Die Studierenden-Kolumne Das Hängen am Sprungbrett

Die 20er sind eine komische Zeit. Während die einen zu stricken anfangen oder schwanger werden, gehen die anderen jedes Wochenende feiern. Während die einen ihren Urlaub für Winter 2024 eintragen, wissen die anderen nicht, in welcher Stadt sie nach Weihnachten wohnen. Was tun? Ich ziehe kurzfristig zu meinen Eltern nach Kevelaer zurück, um ohne Ablenkung 35 Seiten Bachelorarbeit zu schreiben. Die allerletzte Arbeit schreibe ich in dem Zimmer, wo ich für meine Abiturprüfungen gelernt habe. Gehe mittwochmorgens zum Yoga in den Klostergarten, spaziere durch die Felder und treffe bekannte Gesichter. Was ich dann mache? Mein letztes Bachelorsemester geht noch bis Ende März. Bis dahin hänge ich noch ein bisschen am Sprungbrett.