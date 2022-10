Die Studierenden-Kolumne : Neue Freundschaften dank der Klebezettel

Jana Rogmann studiert zurzeit mit Erasmus in Irland. Foto: Jana Rogmann

Kevelaer/Cork Seit zwei Wochen hat unsere Autorin ihr neues Zuhause in Irland bezogen. Weit weg von ihrem eingespielten Leben in Bonn versucht sie, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Rogmann

Hi friend?“ lese ich auf dem Fenster gegenüber. Ich blinzle, trete einen Schritt zurück und schau‘ noch mal hin. Tatsächlich hat jemand mit Klebezetteln eine Freundschaftsanfrage geschickt. In Orange und Rosa strahlt der Schriftzug auf der anderen Seite des großen Wohnheimkomplexes.

Das graue Steingebäude ist seit zwei Wochen mein neues Zuhause – weit weg von meinem eingespielten Leben in Bonn, meinen Freundinnen und meiner Familie. Die erste Woche habe ich allein in meiner Sechser-WG gewohnt und versucht, meine Einsamkeit mit „Warum hast du das gemacht?“-Fragen zu überspielen. Inzwischen habe ich fünf irische Mitbewohnerinnen und Erasmus-Leute, mit denen ich mich ab und zu im Innenhof treffe.

Gemeinsam mit einer Spanierin und einer Italienerin starre ich jetzt auf die hohe Fensterfront und den „Hey friend?“-Schriftzug. Alle sind sich einig: „Wir müssen antworten.“ Also werden pinke Klebezettel geholt und ein schiefes „Hey“ an unser Küchenfenster geklebt. Eine Stunde später ist ein „Fav. Colour?“ – „Was ist deine Lieblingsfarbe?“ – auf der anderen Seite erschienen. Weit weg von vertrauten Sicherheitsnetzen sind alle froh, neue Freundschaften zu schließen. Aber grade am Anfang kompensieren die vielen flüchtigen Begegnungen nicht direkt die tägliche Vertrautheit langer freundschaftlicher Beziehungen. Gleichzeitig ist es meistens gar nicht so einfach, über ein „Wo kommst du her?“ oder ein „Wie heißt du?“ hinauszukommen. Ich habe Glück, dass viele aus meinem Haus das Gleiche studieren wie ich.

Eine meiner irischen Mitbewohnerinnen zieht einen orangen Klebezettel vom Block ab. Die Frage nach der Lieblingsfarbe ist schon ein wenig schwieriger. Wessen Lieblingsfarbe nehmen wir? Also fällt die Entscheidung kurzerhand auf Rot; die kürzeste Farbe. Da wir in Irland sind, fragen wir auch direkt nach einem gemeinsamen Bier: „Red. Pint?“ Nach kürzester Zeit erscheint ein Plakat auf der anderen Seite: „Tomorrow. 8 pm?“ Wir strecken lachend den Daumen nach oben und treffen uns am nächsten Tag im Innenhof. „Wie heißt du?“, frage ich die Person mit den schwarzen Haaren. Nach einem Abend mit traditioneller irischer Live-Musik habe ich ihren Namen wieder vergessen.