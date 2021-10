Die Studierenden-Kolumne : Metro und Metropolen

Kevelaer Unsere Autorin besucht in den Semesterferien eine Freundin in Madrid und lernt, dass Bonn eine Kleinstadt und Kevelaer nicht mehr als ein Garten ist.

Aufgewachsen zwischen Scheunenfeten und Maislabyrinth, verband ich Großstädte lange Zeit mit einem Shoppingtrip nach Oberhausen und Horrorgeschichten über Straßenbahnen, die kleine Kinder umfahren. Inzwischen fahre ich ohne zu Zögern mit den Öffis zur Arbeit und souverän mit dem Auto in einen zweispurigen Kreisverkehr. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich wir die Größe von Städten wahrnehmen. Denn nach zwei Jahren in unserer ehemaligen Hauptstadt bin ich genervt, dass es in Kevelaer mehr Kirchen als Kneipen gibt und alle Geschäfte um sechs Uhr schließen. Gleichzeitig muss ich schmunzeln, dass Besucher*innen aus der Heimat sich über die Auswahl an Cafés freuen und meine Cousine mit großen Augen die vielen Geschäfte betrachtet.

Egal zu welcher Uhrzeit, egal an welchem Ort trifft man Menschen, die anonym aneinander vorbeileben. Wenn wir abends feiern gehen möchten, stehen uns nicht nur drei Clubs, sondern drei Straßenzüge zur Auswahl. Egal an welchen Ort, müssen wir eingequetscht zwischen Fremden mit der Metro fahren. Das versetzt mich unweigerlich zurück in die neunte Klasse, wo ich mit Mitschüler*innen in Berlin in die falsche U-Bahn gestiegen und an irgendeinem Ort wieder rausgekommen bin. Rückblickend ist das kein Wunder: Unsere Erfahrungen bestanden größtenteils aus einer Bürgerbusfahrt nach Wemb.