Sozialpolitik in Kevelaer : SPD scheitert mit Antrag zur Tagespflege

Kevelaer Die Genossen hätten gerne die Sätze für Tagesmütter und -väter in Kevelaer erhöht. Doch die anderen Fraktionen zogen nicht mit. Hier hätte man ein Zeichen der Wertschätzung setzen können, so die SPD.

Kevelaer hinke bei den Stundensätzen hinterher. Die Stundenpauschale für Tageseltern betrage in der Marienstadt 3,10 Euro. Hinzu kommen 1,80 Euro Sachaufwand, macht zusammen 4,90 Euro, rechnet Baumann vor. Der Kreis Kleve zahle den Kommunen ohne eigenes Jugendamt (kleinere Städte und Gemeinden wie Weeze, Issum oder Straelen) 5,23 Euro, in Geldern würden sogar 5,60 Euro gezahlt. Der Spitzenwert im Kreis. „70 Cent Unterschied pro Stunde sind schon eine Hausnummer“, sagt Baumann.

Dabei habe Tagespflege eine große Bedeutung. Tageseltern würden die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Aus pädagogischer Sicht sei die Betreuung in Kleingruppen, wie sie die Tagespflege biete, ideal. Eine Tagesmutter oder ein Tagesvater als verlässliche Bezugsperson gebe den Kleinkindern Sicherheit und Orientierung. Tagespflege sei flexibel und helfe den Eltern bei der Organisation ihres Berufsalltags. „Die geringe Entlohnung gerade in den sozialen Berufen sorgte in den Medien und in der Öffentlichkeit immer wieder für Empörung“, steht im SPD-Antrag.