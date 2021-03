Die Jugendbuch-Kolumne : Connis Leben, Liebe und der ganze Rest

Issum Conni war mal das Mädchen mit der rot-weißen Schleife im Haar. Doch ihre Geschichte geht weiter. Jetzt ist sie ein 15-jähriger Teenager und hat ihre eigene Buchreihe. Eine Empfehlung.

Aber es gibt jetzt eine Buchreihe, in der Conni schon etwas älter ist. Diese möchte ich diesmal vorstellen. In dem Buch „Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest“ geht es um Conni, die 15 Jahre alt wird und mit ihren Freunden eine richtige Party feiern möchte. In dem Buch erfährt man, wie Conni so als Teenager ist und was aus ihren Freunden geworden ist.