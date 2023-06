Die Opa-Kolumne Feiertage am Grill

Im Gegensatz zu den beiden betritt Schwesterchen Ida Matilde Neuland. Immerhin weiß der 19 Monate zählende Dreikäsehoch schon, dass sie sich im Garten von Ma und Pa tummelt (das fehlende O kann sie noch nicht aussprechen). Aber den Rest des Gartens inklusive aller Geräte erkundet sie Stück für Stück. Dabei hat sie eine non-verbale Kommunikation entwickelt, die so gut funktioniert, dass sie es gar nicht einsieht, mit dem Sprechen anzufangen. Mit „Da-da-da“ und ausgestrecktem Zeigefinger geht alles genauso gut. Und Opa erziehen klappt auch bestens: Als der nämlich halblaut „Nein“ sagte, während sie eine Porzellan-Schublade der Oma öffnete, schaute sie ihn entgeistert an, weinte herzzerreißend und warf sich in Mamas Arme. Die lachte sich schlapp: „Du hast 19 Monate lang keinmal Nein gesagt, das hast du nun davon“. Das passiert Opa natürlich nur einmal. In den nächsten 19 Monaten sagt er bestimmt keinmal mehr „Nein“. ..