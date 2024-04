Die Opa-Kolumne Kindermund von „Hullikon“ bis „Lettapier“

Wenn kleine (und größere) Kinder das Sprechen lernen, dann ist das ein schier unerschöpflicher Quell an Erbauung und Lachtränen – über Generationen hinweg. So erinnert sich der Opa noch bestens an eine Szene vor Jahrzehnten am Mittagstisch, als die jüngere Tochter nach der Schule kauend den Eltern verkündete, sie habe jetzt in der 1. Klasse das neue Fach „Hullikon“ bekommen und immer böser wurde, weil die alten Herren so endlos lange brauchten, bis sie herausgefunden hatten, was die Kleine meinte: Religion natürlich.