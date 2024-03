Die Opa-Kolumne Idas neues Reich mit Tipi und Tattoos

Und staunt mit den anderen Premiere-Gästen um die Wette beim Blick in Idas neue Heimat. Zum Bettchen in der einen und dem Wickeltisch in der anderen Ecke gesellt sich ein schneeweißes, mit Kissen ausgelegtes Tipi, für die einen ein Zelt der Indianer mit der Übersetzung „Sie wohnen dort“ und für die anderen heutzutage kulturelle Aneignung. Natürlich fehlt auch der große Kaufladen nicht und die Vollholz-Küche mit Pizza und Pasta schon gar nicht. Ein Paradies für kleine Mädchen, die viereinhalbjährige Lilly legt mit der kleinen Cousine auch gleich los, alldieweil die große Lotta mit ihren zehn Lenzen dem munteren Treiben gelassen zuschaut, hat sie doch freiwillig ihr eigenes Zimmer von Kinderspielzeug entlastet und ganze Kisten voller Duplo, Bauklötzen, Puzzles, Stofftieren und Brettspielen an die kleine Schwester vererbt, ganz zu schweigen von Puppen mit zugehörigen Wagen und Bettchen. Nur die Barbie-Sammlung wanderte erst mal in den Keller.