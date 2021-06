Die Opa-Kolumne : Die Frau Mama

Kleve Lotta ist sieben und stellt beim Essen schon mal psychologische Alltagsfragen. Cousinchen Lilly ist fast zwei, weiß aber schon, was ein Hämatom ist. Woher sie das haben? Natürlich von ihren Müttern, sagt Opa.

Lotta liebt ausgedehnte Mahlzeiten, da wird schon mal schnell mehr als eine Stunde lang gegessen. Das freilich liegt eher an Lottas unendlichen Unterhaltungen als an den Freuden des Lukullus. Vorzugsweise am Mittagstisch bespricht sie, alleine mit Frau Mama Studienrätin, zwischen vereinzelten Mundfüllungen pädagogische Probleme der Erstklässlerinnen-Art ebenso wie psychologische Alltagsfragen, die Siebenjährigen von Zeit zu Zeit so auf der Seele brennen. Zum Beispiel: „Woran erkenne ich, dass mich jemand lieb hat?“. Mit Spaghetti Bolognese auf Teller und Gabel geht die Langhaar-Blondine mit dem Hang zur Prinzessinnen-Laufbahn ihre „Herzensmenschen“ durch. „Bei Opa ist es am leichtesten“, sagt sie lachend und sieht den alten Herrn wohl gerade vor ihrem geistigen Auge. „Warum?“, fragt Frau Mama überrascht. „Na, ganz einfach, der Opa tut immer alles, was ich möchte. Immer. Also muss er mich ja sehr lieb haben“, sagt Lotta im Brustton der Überzeugung, Gegenwehr unmöglich.