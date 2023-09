Die Opa-Kolumne Auf Kinder-Safari im Zoo mit Zahnpasta-Eis zum Nachtisch

Großkampftag für Oma und Opa: Ein Besuch im Zoo steht an, mit allen vier Enkelkindern nebst dazugehörigen Eltern, aber ohne den ansonsten unverzichtbaren Labradoodle-Vierbeiner Mogli. Denn es geht nicht zu den Tierparks in Weeze und Kleve, sondern in den Abenteuer-Zoo Overloon mit seinen sieben Expeditionsgebieten ohne Käfige, weshalb Hunden der Zutritt nicht gestattet ist. Obwohl es sicher lustig gewesen wäre, den beigen Kinder-Liebling zu beobachten, wie er auf den Anblick von ausgewachsenen Löwen oder Tigern reagiert...