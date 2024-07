Die Studierenden-Kolumne Meine letzte Kolumne

Diese Seite heißt „Familien am Niederrhein“, meine Kolumne ist auch eine Familienkolumne. Zum Schluss also ein großes Dankeschön an meine Familie: Ihr wart so oft (mehr oder weniger freiwillig) Teil dieser Texte. Ihr habt mich unterstützt und Zeitungen für mich gesammelt. Auch diese Kolumne wird bald auf dem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer liegen. Die Letzte in der Mappe.