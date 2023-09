Die Lehrer-Kolumne Als Lehrer Schüler sein

Zum Glück wusste ich, wie Fremdsprachenlehrer „ticken“. Recht sicher war ich mir, dass ich mich in der ersten Stunde in der für mich neuen Lerngruppe auf Spanisch vorstellen musste. Die entsprechenden Wörter und Formulierungen hatte ich mir daher gedanklich schon ein wenig zurechtgelegt. Und es kam wie erwartet. Name, Wohnort, Beruf und so weiter kamen mir recht flüssig über die Lippen. Auch die erste Frage wusste ich korrekt zu beantworten. Die erste Hürde war genommen.