Die Lehrer-Kolumne Die Stunde der Wahrheit

Obwohl ich in 33 Jahren nun schon routiniert meinen elften Jahrgang zum Abitur führe, wird am Mittwochmorgen nach dem Aufwachen auch mein erster Gedanke bei den Abiturienten sein. Wie werden sie die Ergebnisse aufnehmen? Wie groß wird die Freude sein? Am besten so wie bei einer Schülerin vor vielen Jahren, die vor Freude in Tränen ausbrach und dann sagte: „Das werde ich meinem früheren Klassenlehrer erzählen. Denn der hat mir gesagt, dass ich das Abi sowieso nicht schaffe.“