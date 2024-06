Die Lehrer-Kolumne Wiedersehen macht Freude

Das war ein richtiges Déjà-vu: Für das Pressefoto stand 2014 mein Abijahrgang auf der Schultreppe – und genauso war es vorletztes Wochenende für das Erinnerungsfoto. Die Abiturienten trafen sich nach zehn Jahren in der Schule, prosteten sich mit einem Glas Sekt zu, besichtigten ihre alten Klassenräume und die baulichen Modernisierungen und nahmen ihre Abiklausuren in Empfang. Ich finde derartige Treffen herrlich, kann man doch so beim abendlichen Buffet und besonders danach erfahren, was aus den „Ehemaligen“ geworden ist.