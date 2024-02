Die Lehrer-Kolumne Versuchskaninchen im Abitur

So viel sei gesagt: Unsere Schüler haben alles gegeben und eifrig experimentiert. Von uns war alles gut organisiert. Es gibt aber wohl einen Haken: An Berufskollegs gibt es meistens nicht nur einen Bio-Leistungkurs pro Jahrgang, sondern mehrere. Bei uns sind es in der Regel drei. Das würde im Ernstfall den dreifachen Aufwand bedeuten. So viele naturwissenschaftliche Räume und Biolehrer hat aber keine Schule!