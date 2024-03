Die Kinderarzt-Kolumne Kiffen mit dem Maßband

An den Schulen wird und wurde gespart, Freizeitangebote zur Entwicklung und Förderung von Hobbys, Jugendzentren und Spielplätze sind knapp und oft genug aus offensichtlichem Geldmangel unattraktiv. Wie armselig ist eine Politik, die es sich nun als Erfolg anrechnet, den schon zahlreichen Angeboten an Pseudoerlebnissen in PC-Spielen an unsere Jugendlichen mit der Legalisierung von Cannabis noch eine weitere Quelle für Illusionen und Realitätsverlust hinzuzufügen.