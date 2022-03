Die Familien-Kolumne : Ich habe entschieden, glücklich zu sein

Goch Die Pandemie hat unseren Blick auf die Welt verändert – auf die, die uns umgibt, aber genauso auf unsere private. Corona stellt alles infrage.

Was macht mich glücklich? Eine Frage, die zu Pandemiezeiten vielleicht noch mal eine andere Bedeutung bekommt. Da hatte die Frau ihren geregelten Alltag, alles lief nach Plan. Die Schule wurde beendet, ein beruflicher Weg wurde beschritten, und dann kam der Mann, der perfekt in das Leben und die derzeitige Situation passte. Es wurde viel gereist, viel durchlebt, positiv als auch negativ – das hat die Beziehung gestärkt. Dann kamen die Hochzeit im festlichen Kleid und ein gemeinsames Kind. Schließlich war der Alltag da: Arbeit, Familie, vielleicht ein Hobby. So hatte sie sich das Leben vorgestellt. Jetzt muss ich doch zufrieden und glücklich sein, oder? Mit dieser Frage kann sie sich aber gar nicht auseinandersetzen, weil sie ja ausgiebig mit der Erfüllung ihres Alltags beschäftigt ist.