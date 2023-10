Die Frauen-Kolumne Weil ich ein Mädchen bin…

Aber woher kommen eigentlich die typischen Mädchen-Klischees? Mögen Mädchen wirklich Ponys und Pferde so gern? Und wenn ja, warum? Ursula Kessels, Professorin für Bildungsforschung an der Freien Universität Berlin hat dazu herausgefunden, dass „Kinder ein Bedürfnis haben, das zu mögen, was das gleiche Geschlecht mag. Vor der Erfindung des Autos waren Pferde etwas sehr Männliches. Reiten galt als maskulin, wild, schnell. Kaum gab es Autos, waren Pferde nicht mehr so etwas Besonderes. Autos wurden männlich, Pferde blieben für die Frau. Die Gesellschaft lebe so etwas vor “ sagt Kessels. Farben wie Pink und Glitzer werden bereits von Geburt an, den Mädchen zugeschrieben. Der Junge hingegen, der sich auch gerne ein Prinzessinnenkleid anziehen möchte, wird oft dafür gehänselt oder ausgegrenzt.