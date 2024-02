Die Frauen-Kolumne Über die Sinnlosigkeit von Neujahrsvorsätzen

Wir lieben Traditionen. An Festen wie Weihnachten oder Ostern werden meist die gleichen Rituale durchgeführt, freitags gibt es Fisch und sonntags geht so manche/r in die Kirche. So ist es auch zur Tradition geworden, sich selbst zum neuen Jahr Ziele in Form von Neujahrsvorsätzen „aufzuerlegen“. Außerdem wird der erste Tag des Jahres, des Monats oder der nächsten Woche gerne als Start genutzt. Wir warten oft auf einen besonderen Zeitpunkt, um dem Vorsatz damit mehr Bedeutung zu geben, statt unser Ziel anzuvisieren, wenn wir auch das Bedürfnis verspüren, es erreichen zu wollen.