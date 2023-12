Die Frauen-Kolumne Advent im Energiesparmodus

Zudem treffe ich in der Frauenberatungsstelle oftmals auf Frauen, bei denen der jährliche Weihnachtsstress allein noch nicht genug ist. Frauen, deren Zuhause für sie und ihre Kinder kein sicherer Ort mehr ist und die nicht wissen, wovon sie Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen sollen, obwohl sie vermutlich den nicht einmal haben werden. Leider ist es bittere Wahrheit, dass es gerade in der Weihnachtszeit in vielen Familien Stress und Streit gibt. In den wenigen Momenten der Stille macht sich statt der wohligen Adventsstimmung mit nach Zimt riechenden Plätzchen, Orangenduft und Kerzenschein eher ein Gefühl bleierner Schwere und großer Erschöpfung breit.