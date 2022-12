Angebote für 2023 Ferienfreizeiten der Jugendherbergen

Der neue Online-Katalog „Meine Ferien 2023“ der Jugendherbergen im Rheinland enthält spannende Aktivreisen für Kids, Teens und Familien in den Oster- Sommer- und Herbstferien. Mutige Kletterfans finden beim „Klettern4You“ in der Jugendher­berge Nideggen neue Herausforderungen. Professionelle Trainer begleiten die Teens durch eine Woche voller Höhenmeter. Die neue Trendsportart Parcour kann im Sport-Camp „Fit4Pakour“ der Jugendherberge Duisburg Landschaftspark ausprobiert wer­den. Mit Profis trainieren Teens beim „Stunt-Camp“ oder der „Show Academy“ in der Jugendherberge Bad Honnef – inklu­sive Auftritt bei der großen Abschluss-Show. In den Ferien mit Spaß Englisch lernen? Bei der „Englisch Holiday School“ in der Jugendherberge Bad Münstereifel geht es gemeinsam mit qualifi­zierten Englischlehrern auf eine Reise quer durch die englisch­sprachige Welt.