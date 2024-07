Die Familien-Kolumne Schutz und Sicherheit im Freibad

Schulungen und Aufklärungskampagnen wie sie aktuell in den Kölner Bädern durchgeführt werden, sind ein absolut notwendiges Signal an alle Badegäste für „Null-Toleranz“ bei Gewalt und sexuellen Grenzverletzungen. Es sollte unser aller Anliegen sein, dass in öffentlichen Räumen diejenigen, die die Grenzen anderer verletzen, gehen müssen und nicht umgekehrt. Jede und jeder hat das Recht, sich im Freibad sicher und geschützt zu fühlen. Ohne Blicke, ohne Übergriffe, ohne sexistische Bemerkungen. Damit die Sommerferien in schöner Erinnerung bleiben…