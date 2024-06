Die Familien-Kolumne Prüfung, Party und Planung

In der Schule ist gerade die Hochphase der Prüfungen. Die Zehner-Jahrgänge haben die Zentralen Abschlussprüfungen geschrieben, und die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen stecken in den letzten Zügen. Da erinnert man sich doch gleich wieder an seine Schulzeit. Ich hatte mit dem Fach Mathematik so meine Probleme, es war eine richtige Hass-Liebe. Dinge zu verstehen und an Dingen zu tüfteln, mochte ich. Allerdings war mir dieser Zustand nicht oft vergönnt. Zum Glück konnte man sich die Abitur-Prüfungsfächer ein Stück weit aussuchen.