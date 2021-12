Die Familien-Kolumne : Zwischen den Jahren

Meinung Geldern Anke Kirking lebt mit ihren Söhnen im Alter von sieben und elf Jahren in Geldern. An dieser Stelle berichtet sie alle paar Wochen von ihrem Leben als Familienmanagerin. Dieses Mal geht es um die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester.

Irgendwie finde ich diese „Begrifflichkeit“ immer noch seltsam. Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass man sich in einem „Raum-Zeit-Kontinuum“ befindet, wenn meine Eltern sagten, dass man sich ja „Zwischen den Jahren“ noch mal treffen könnte. Man kennt ein: zwischen den Stühlen, zwischen Pubertät und Erwachsen werden oder auch zwischen zwei Welten. Hm, wenn ich die Worte so in meinem Kopf hin und her bewege, überlege ich ob das Wort „zwischen“ irgendwie negativ ist oder vielleicht sogar gut. Es wirkt jedenfalls unentschlossen. Das Alte geht zu Ende und das Neue steht schon vor der Tür und klopft an. Wahrscheinlich hat da jeder so seine eigene Erfahrung mit dem Wort „zwischen“ gemacht. Spürt man diesem Gefühl einmal nach, so ist die Emotion dahinter wohl ein großer Teil von Ungewissheit. Da kommt etwas auf einen zu und man weiß nicht was es ist, wie es sein wird und trotzdem freut man sich irgendwie. Am besten nachempfinden kann dieses Gefühl wohl mein Sohn Béla. Das Halbjahr geht dem Ende zu und dann ist schon Endspurt bis zum Wechsel auf die Weiterführende Schule. Die „große Schule“, wo sein Bruder auch schon ist, das neue Schulgebäude, die bange Frage welche Klassenkameraden denn auch mit auf diese Schule gehen werden. Der neue Schulweg und trotzdem freut er sich auf das, was da kommt. Als Erwachsener ist man in diesen Zeiten vielleicht auch immer wieder in einem „Zeit-Raum-Kontinuum“. Getrieben von griechischen Buchstaben. Da surft man von einer Welle zur nächsten, umschifft den ersten Lockdown noch in Ehrfurcht und läuft sehenden Auges nach Weihnachten in die nächste Phase aus 2G auf-zu-plus-minus-null. Da versucht man alles zu managen zwischen Impfpass und Kontaktreduktion, zwischen Vorfreude auf das Silvesterfest und Restaurantbesuche mit 2G. Die Ungewissheit nagt an der ein oder anderen Stelle schon an einem. Was aber ist die Alternative? Immer in der Pubertät stecken bleiben und nicht erwachsen werden, sich nicht zwischen zwei Stühlen zu entscheiden und stehen bleiben oder immer in seiner Welt bleiben und nicht mal über den Tellerrand schauen? Am Ende des Tages sitzen wir wie damals meine Eltern zusammen am Tisch, spielen mit den Kindern und den neuen Spielsachen, setzten in einem riesigen „Steingutkübel“ mit Moseldekor eine Bowle an und stellen uns die gleichen Fragen wie schon in den 80zigen: „Was essen wir morgen? Sollen wir an Silvester wieder Raclette machen und was müssen wir noch einkaufen.“ Will sagen, die Dinge die uns im Alltag Stabilität gegeben haben, haben wahrscheinlich schon unseren Eltern geholfen. In diesem Sinne muss ich jetzt mal die Einkaufsliste fertig machen, sonst ist es gleich wieder so voll im Supermarkt.