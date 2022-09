Die Familien-Kolumne : Pflicht und Kür

Geldern Die Schule hat wieder angefangen, und unsere Autorin leidet mit ihrem jüngsten Sohn. Gegen Stress und schwere Herzen hilft nur Premiumzeit.

Ich muss noch unbedingt daran denken, das Formular zu kopieren und dann auch abzugeben. Am besten fahr ich da vorbei. Oh, und natürlich muss ich die Überweisung für die Klassenkasse noch machen, und zwei Hefte fehlen ja auch noch. Mist, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, die Schule hat wieder begonnen und mit ihr auch das Jonglieren mit den ganzen Organisationsabläufen: früh aufstehen, Brote schmieren, Elternabende und Sportzeug kontrollieren.

Ein erhöhter Aufwand ergibt sich in diesem Jahr dadurch, dass der „Kleine“ nun auch an der weiterführenden Schule aufgenommen wurde. Er besucht nun die gleiche Schule wie sein großer Bruder, und darauf hat er sich echt riesig gefreut. Nun ist riesig in dem doppeldeutigen Wortsinn leider nicht nur positiv. Die neue Schule ist halt wirklich groß. Um die 600 Schülerinnen und Schüler bewegen sich innerhalb der Schule von A nach B. Die kleine heimelige Atmosphäre der Grundschule ist nun Vergangenheit. Alles ist hier größer, lauter, schneller und strenger. Die Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit steigt proportional zur Größe und Lautstärke der neuen Schule. Kein leichter Start für meinen Sohn.