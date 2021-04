Die Familien-Kolumne : Entscheidungssalat und Zwangsrotation

Anke Kirking hat die Gelegenheit genutzt und war mit ihren Jungs im Klever Tiergarten. Foto: Gottfried Evers

Geldern Nicht nur das Wetter ist zurzeit unentschlossen. Auch beim Lockdown geht es hin und her: Schulen auf, Schulen zu. Supermärkte auf, Geschäfte zu. Da muss man jede Chance nutzen.

Von Anke Kirking

Heute ziehe ich mal mein neues T-Shirt an, denn es scheint ein warmer Tag zu werden“. Kaum stand ich fertig angezogen im Türrahmen und wollte los, ließ mich der Blick aus dem Fenster erstarren: „Es schneit!“ Gut, also Rollkragenpullover und dicke Jacke. So ist er halt, der April.

Doch nicht nur das Wetter scheint unentschlossen. Harter Lockdown, Schulen auf, softer Lockdown, Schulen zu, Supermärkte auf, Buchläden zu, Modeladen mit Online-Registrierung auf, Testzentren zu. Draußen ist es nicht so gefährlich wie in geschlossenen Räumen, Außengastronomie bleibt zu und am Rhein stehen bleiben ist auch nicht erlaubt. So langsam komme ich da nicht mehr mit.

Vor den Ferien konnten die Kinder zumindest im Wechselunterricht wieder in die Schule, nach den Ferien wieder nicht. Erst mal für eine Woche. Meine Kinder wünschen sich nur noch, dass dieser Virus einfach so schnell verschwindet wie der Schnee, der heute Morgen noch in dicken Flocken gefallen ist. Doch leider befinden wir uns wohl in einer Zwangsrotation aus Auf und Zu. Quasi ein binäres System aus Einsen und Nullen.

Gemeinsam mit meinen Jungs gehe ich die Möglichkeiten durch, die wir trotz Corona nutzen können. Zu den Einsen gehört der Tiergarten in Kleve. Online habe ich die Tickets reserviert, und dann sind wir losgefahren. Was soll ich sagen? Es war unsere Notbremse vom Lockdown. So viel Tiere kann man hier sehen, füttern, streicheln und Wissenswertes lernen. Das Shetlandpony zum Beispiel mag es, wenn man seine Mähne neu frisiert, und die Esel mögen es, wenn man sie hinter den Ohren krault. Es gibt so viele unterschiedliche Ziegen und Schafe zu sehen. Am Eingang ist ein schöner, großer Spielplatz zum Toben und Verweilen. Zwar mit Maske und Abstand, aber es funktioniert.

Wir haben völlig die Zeit vergessen. Als der Park dann schließen wollte, waren wir uns einig, dass wir ganz bald wieder eine Notbremse brauchen. Doch eine Frage bleibt: „Was ziehe ich morgen an?“

Der Entscheidungssalat und die Zwangsrotation sind wohl genau wie ich typische April-Kinder. Meine Jungs finden das zum Glück genauso spannend wie Schnee und Sonne an einem Tag. Mit Mama wird es eben nie langweilig.