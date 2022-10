Corona und die Langzeitfolgen : Pandemie: Vielen Kindern und Jugendlichen geht es nicht gut

Niederrhein Laut einem Report der DAK-Gesundheit sind in Nordrhein-Westfalen vor allem Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren von Langzeitfolgen betroffen.

Die Daten des Kinder- und Jugendreports zeigen, dass vor allem bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren die Neuerkrankungsraten bei psychischen Erkrankungen zunehmen. 2021 wurden im Vergleich zu 2019 fast ein Fünftel mehr Teenager aufgrund einer Sprachstörung (plus 18 Prozent) oder einer Entwicklungsstörung (plus 13 Prozent) ärztlich versorgt. Noch deutlich war der Anstieg bei jugendlichen Mädchen: Etwa ein Drittel mehr Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden mit einer Essstörung (plus 33 Prozent) und ein Fünftel mit Angststörung (plus 21 Prozent) behandelt. Besonders auffällig: Jugendliche Mädchen mit Depressionen wurden verstärkt mit Medikamenten behandelt, die Anzahl der Verordnungen von Antidepressiva stieg um 23 Prozent. Bei den zehn- bis 14-jährigen Mädchen hat sich Antidepressiva-Vergabe sogar mehr als verdoppelt (plus 104 Prozent).