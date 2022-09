Neues Projekt für Schulen : Das Museum im Klassenzimmer

Museumspädagogin Indra Peters kommt in die Schulen und Kindergärten. Foto: Museum Kevelaer

Kevelaer Das Niederrheinische Museum in Kevelaer startet ein neues Projekt und bringt robuste Kunst- und Kulturobjekte aus seinem Bestand in die Schulen und Kindergärten der Umgebung.

Das Niederrheinische Museum ist eine der größten Museumsbauten in der Region und eng mit der volkskundlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Geschichte verbunden. Die Anfänge liegen in der Gründung des Vereins für Heimatschutz in Kevelaer im Jahr 1910. Aus einem heimatbezogenen Gedanken heraus wurden Gegenstände zusammengetragen und im ersten Museum „De alde Weem“, dem alten Pastorat in Kevelaer, ausgestellt.

Nach der Zusammenlegung des Gelderner Kreismuseums mit dem Kevelaerer Museum entstand 1937 in Kevelaer am Marienpark das neue Kreisheimatmuseum unter dem Namen „Haus der Heimat“. Durch diesen Zusammenschluss erhielt das Kevelaerer Museum die bedeutende Sammlung des Geometers Michael Buyx. 1945 wurde das Museum durch einen Luftangriff zerstört. Auf der Suche nach einem neuen Museumsgebäude für die erhalten gebliebenen Bestände wurde das Risbroecksche Haus, Hauptstraße 18, erworben und bildet bis heute – nach einigen Neu- und Umbauten – Raum für einen Teil der Museumssammlung.

Info Wie man das Projekt in die Schule holt Buchungen MIndestens zwei Wochen vor dem geplanten Unterrichtsbesuch nimmt das Museum Niederrhein in Kevelaer Buchungen entgegen unter Telefon 02832 954120 oder E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Von der anfänglichen Sammlerleidenschaft einzelner Kevelaerer Bürger und der Gründung des Vereins für Heimatschutz ist zwar noch einiges im heutigen Museum zu sehen und zu spüren, aber der heimatliche Gedanke ist mit den Jahren weit über die Stadt Kevelaer hinaus gegangen. So ist das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte heute über die regionalen Grenzen hinaus bekannt.

Neben bäuerlicher und bürgerlicher Sachkultur präsentiert es das alte Handwerk, die Volksfrömmigkeit, das Schützenwesen, die Regional- und Ortsgeschichte sowie kunsthandwerkliche Erzeugnisse wie die Niederrheinische Irdenware (Kermaik wie Steingut und Terrakotta), eine umfangreiche Kupferstichsammlung und eine besondere Spielzeugabteilung.

Das Niederrheinische Museum ist aber nicht nur ein Haus, das Besuchern offensteht. Es ist wie jedes andere Museum auch eine Organisation, die sich zumindest zeitweise von ihrem Standort entfernt. Da es für Schulen und Lehrer gerade in Zeiten der Corona-Pandemie immer schwieriger geworden ist, Ausflüge zu organisieren, ist das Projekt „Museum goes to School“ entstanden.

Darin macht sich die Museumspädagogin auf den Weg, um Schulklassen der Umgebung zu besuchen. Mit im Gepäck hat sie diverse Kunst- und Kulturobjekte, die in ihrer robusten Beschaffenheit ruhig auf Reisen gehen dürfen. Gut und sicher sind diese in verschiedenen Truhen untergebracht und nach Schwerpunktthemen geordnet, die sich die Schulklassen selbst aussuchen dürfen.

Die „Kuriositätentruhe“ zum Beispiel ist gefüllt mit den unterschiedlichsten und manchmal fragwürdigsten Objekten aus der Museumswelt. Die Schüler können die wundersamen Dinge begutachten und dürfen sie auch mal in die Hand nehmen, um selbst herauszufinden, worum es sich dabei handeln könnte und wofür sie gebraucht wurden.

Bevor ein Kunstmaler mit seiner Arbeit beginnen konnte, musste er früher seine Farben selbst herstellen, das heißt, Pigmente verreiben und mit einem Bindemittel „malfähig“ machen. Dann waren da aber auch andere Künstler, die für ihre „Bilder“ noch nicht einmal einen Pinsel brauchten. Sie verwendeten andere Werkzeuge. In der „Künstlertruhe“ können die Schüler entdecken, welche unterschiedlichen Künstler es gab, wie sie gearbeitet haben und woher die faszinierenden Pigmente kommen.

Zu allen Zeiten haben Kinder gespielt – egal, ob sie arm oder reich waren, wo sie wohnten oder lebten. Welches Spielzeug es von den frühen Anfängen bis heute gibt, ob und wo man es kaufen konnte und was alles Spielzeug sein kann, zeigen die Museumsobjekte in der „Spielzeugtruhe“.

Passend zu der ausgesuchten Truhe lassen sich individuelle Workshops für jede Altersgruppe im Klassenzimmer konzipieren. Sie richten sich nach den Wünschen der Schüler beziehungsweise Lehrer und sind zeitlich variabel.

Das Projekt „Museum goes to School“ richtet sich an Grundschulen, weiterführende Schulen (Sek I und II) und Offene Ganztagsschulen, aber auch an Kitas sowie weitere soziale Einrichtungen. Die Anfahrt der Museumspädagogin samt Objekten mit dem Museumsfahrrad zur Schule ist kostenlos (mit dem Auto 50 Cent pro Kilometer). Für das Entdecken der Truhen werden 30 Euro pro Unterrichtsstunde berechnet, gleiches gilt für die Workshops. Das dazu benötigte Material kann entweder von den Schulen gestellt oder von den Schülern selbst mitgebracht werden. Eine Bereitstellung von kostenpflichtigem Material durch das Museum ist nach vorheriger Absprache ebenfalls möglich.

