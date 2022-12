Berufskolleg Geldern ist erfolgreich IHK-Schulpreis für ein Schnittbrett

Fest stand für die Schüler von Anfang an, dass sie nachhaltig produzieren wollen. Durch die räumliche Nähe zu den Werkzeugen und Maschinen im Innovationslabor und in der Schreinerwerkstatt feilten sie Woche für Woche an der Gestaltung des Brettchens. Ihre anfängliche Idee eines Bambusbrettchens (mit einem Firmenlogo, das an einen Pandabären angelehnt war), mussten sie aus Kosten- und Logistikgründen wieder verwerfen. Am Ende entschieden sie sich für Brettchen aus Buchenholz Auf jedes Holzbrett wird ein Piktogramm gelasert, welches dem Koch anzeigt, ob das Brett für Fisch, Fleisch, Gemüse oder andere Lebensmittel geeignet ist.