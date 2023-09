Teddy-Krankenhaus in Geldern Kommt T-Rex Leo mit gebrochenem Schwanz in die Klinik

Geldern · In diesem Jahr konnte das Clemens-Hospital in Geldern endlich wieder das Teddy-Krankenhaus eröffnen. Hunderte Kinder strömten in die Zeltstadt, um ihr Kuscheltier untersuchen zu lassen. Hintergrund ist, dass die Kinder die Angst vor den Ärzten verlieren sollen.

03.09.2023, 13:00 Uhr

Nach der Röntgenuntersuchung wurden die Aufnahmen mit den Kindern besprochen. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber

Aurelius (5) kann es nicht fassen. Sein bester Freund, der so heißt wie er selbst, ist mit dollem Bauchweh ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der erste Verdacht, es könnte sich um eine Blinddarmentzündung handeln, hat sich nicht bestätigt. Stattdessen, und jetzt wird es wirklich verrückt, entpuppen sich die Bauchschmerzen als starke Wehen.