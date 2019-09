Caritas Geldern berät : In die Schuldenfalle getappt

Info

Kontakt Wer die Schuldnerberatung der Caritas in Anspruch nehmen will, kann sich kostenlos in den Caritas-Zentren melden:

Geldern, Südwall 52, Telefon 02831 9102300

Kevelaer, Marktstraße 35, Telefon 02832 9259304

Straelen, Marienstraße 61, Telefon 02834 915190

Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.caritas-geldern.de/schuldnerberatung.