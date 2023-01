Die Jugendbuch-Kolumne Dunkle Geheimnisse

Da sie ihre jetzige Pflegefamilie satt hat, entschließt sie sich, sich mit ihrer Zwillingsschwester zu treffen. Doch als sie am Treffpunkt ankommt, erfährt sie, dass ihre Zwillingsschwester tot ist. Emma erhält Botschaften, in denen ihr klar gemacht wird, dass sie den Platz ihrer Schwester einnehmen muss, wenn ihr selber nichts geschehen soll. Emma beschließt, der Forderung nachzukommen, und übernimmt das vermeintlich perfekte Leben ihrer Schwester, um herauszufinden, wer Sutton ermordet hat und wer ihr droht. So muss sich Emma mit den Freundinnen, dem Freund Garret und der kleinen Schwester Laurel herumschlagen, die nicht ganz so loyal sind, wie man zunächst denkt.