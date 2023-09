Die Jugendbuch-Kolumne Mord im Schrebergarten

In der Kolonie freundet sich Loretta direkt mit ein paar Nachbarn an und erfährt so schon viel Schrebergarten-Tratsch. Von dem nicht alles harmlos ist. Sie erfährt von Bedrohungen, Belästigungen und Spielsucht. Als dann noch ein Nachbar kopfüber in der Regentonne ertrinkt, wird Loretta klar, dass es in der Schrebergartenkolonie doch nicht so idyllisch ist. Während sie die Bewohner näher kennenlernt, wie zum Beispiel Muskelprotz Frank mit der interessanten Klamottenauswahl, fallen Loretta ein paar Ungereimtheiten auf. Als dann noch ein paar weitere Todesfälle in der Siedlung passieren, wird es ihr klar: die Unfälle sind mit Sicherheit Morde. Mithilfe von Frank und dem Ehemann von Doris, der ein Ex-Polizist ist, nimmt sie die Spur auf und gerät so selber in Lebensgefahr.