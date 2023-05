Die Jugendbuch-Kolumne Auf der Suche nach dem Genie

Anne-May ist die letzte im Trio welche sich auf die Suche begibt. Francis hat sie in der Klinik kennengelernt, in der auch seine Mutter ist. Seit der ersten Begegnung hat er sich in sie verliebt und kann ihr deshalb nicht abschlagen mitzukommen. So hilft er ihr aus der Klinik auszubrechen und sie starten ihre abenteuerliche Reise in den Westen. Auf der Reise stoßen alle drei an ihre Grenzen und die Freundschaft zwischen Grover und Francis scheint unter der nervenaufreibenden Suche zu leiden. Es stellt sich heraus , dass es gar nicht so leicht ist herauszufinden, wo Francis Vater ist und Francis fängt an sich zu fragen, ob das so eine gute Idee gewesen ist, planlos durch ganz Amerika zu fahren.