Die Jugendbuch-Kolumne Monsieur Poirot und der Mord an Mr. Shaitana

Diesmal stelle ich das Buch „Mit offenen Karten“ von Agatha Christie vor. In diesem Kriminalroman ermittelt der berühmte Detektiv Monsieur Poirot wieder in einem verzwickten Fall, denn der Mord hat sich in seiner Gegenwart ereignet. Monsieur Poirot wird von dem schillernden und seltsamen Mr. Shaitana zu einem Abendessen eingeladen bei dem laut dem Gastgeber auch Mörder dabei seien. Auch wenn es Poirot nicht geheuer ist, nimmt er an diesem einzigartigen Abendessen teil. Dort trifft er zu seiner Freude auf seine alte Freundin Miss Oliver, die Kriminalautorin. Wie sich herausstellt, hat Mr. Shaitana vier potenzielle Mörder geladen und vier Experten, welche sich mit der Lösung von Kriminalfällen auseinandersetzen sowie Monsieur Poirot. Nach einem Abendessen mit seltsamen Andeutungen von Mr. Shaitana, über die Möglichkeiten einen Mord zu begehen, begeben sich die Gäste in den Salon um Bridge zu spielen. Die potenziellen Mörder spielen im Nebenraum zusammen Bridge während Poirot mit den Kriminalexperten spielt. Als sich der Kriminalexperte Colonel Race bei dem Gastgeber verabschieden möchte, stellt die Gesellschaft erschrocken fest, dass Mr. Shaitana erstochen wurde. Poirots Befürchtungen, dass Mr. Shaitana durch sein gefährliches Hobby, Geheimnisse zu sammeln etwas zustoßen kann, werden bestätigt. Nun ist es an den vier Kriminalexperten Monsieur Poirot, Miss Oliver, Colonel Race und Superintendant Battle den Mord aufzuklären. Dazu müssen sie in der Vergangenheit der Verdächtigen forschen um herauszufinden ob etwas an Mr. Shaitanas Andeutungen dran ist und sie wirklich Mörder sind. Und auch ihre Art Bridge zu spielen, sagt Monsieur Poirot etwas über die Persönlichkeiten der vier undurchsichtigen Personen, sodass er schon bald eine heiße Spur hat.