Jugendbuch Kolumne Verwicklungen des Herrn Heinlein mit dem Tod

Als der Mann mal wieder eine der besonderen Pasteten Heinleins kostet, kommt es plötzlich zu seinem Tod. Aus Panik kommt Heinlein auf die Idee, den Mann in seinem Kühlhaus zu lagern. Heinlein versucht seine Spuren zu verwischen , doch gerät immer tiefer in die Sache und es gelangen immer mehr Leichen in das Kühlhaus. Es passieren immer seltsamere Sachen, sodass er schon an seinem Verstand zweifelt. Ist eine der Leichen auferstanden und wandert durch das Haus? Und haben die seltsamen Kisten des Mannes, welche haufenweise Geld enthalten, etwas mit den Vorkommnissen zu tun?