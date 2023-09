Buchtipps für den Herbst Von Feuerwanzen und der schlimmsten Woche

Nits und Mischa sind seit Jahren beste Freunde. Sie sind total unterschiedlich, aber ergänzen sich gut. Nits ist eher hibbelig und macht aus allem, was ihn beschäftigt, einen gereimten Spruch, man könnte auch sagen, er rappt. Diese Sprüche bilden jeweils die Überschriften der Kapitel. Mischa kommt jeden Tag in einem weißen, gebügelten Hemd zur Schule. Er ist eher ruhig und hat eine kleine Schwester, die er oft in der Schule abholen muss. Er interessiert sich für Tiere und weiß jede Menge über sie – er sagt, er habe dieses Interesse von seiner Mutter, die Biologin ist und auf Forschungsreisen in der Welt unterwegs ist. Nits und Mischa verbringen viel Zeit miteinander, aber bei Mischa zu Hause war Nits noch nie. Als er eines Tages feststellt, dass Mischa ihn angelogen hat, kommen Nits Zweifel an ihrer Freundschaft. Freunde belügt man doch nicht, oder? Zum Glück gibt er nicht so schnell auf, und so schaffen es die beiden – entgegen des ersten Anscheins – ihre Freundschaft zu retten. Stefanie Höfler ist eine Meisterin darin, menschliche Gefühle einfühlsam zu beschreiben. Eindringliche Leseempfehlung, nicht nur für Jugendliche!