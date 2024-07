Die Jugendbuch-Kolumne Das geheimnisvolle Vermächtnis des Malers

Während der Vernissage wird in das Haus des verstorbennem Künstlers eingebrochen. Am nächsten Tag ruft Jaques plötzlich Frau Helbing an und bittet sie ihm zuhelfen, dabei verät er nur, dass er weiß, was der Einbrecher gesucht hat. Doch als Frau Helbing zu ihm kommt, findet sie Jaques tot in seinem Haus vor. Die einzige Spur zum Täter sind Fußabdrücke, die er hinterlassen hat. Frau Helbings Neugier und ihr Ehrgeiz sind geweckt. Anscheinend hat Karl nicht nur Gemälde zurückgelassen sondern auch ein Geheimnis. Aber nicht nur der Mord an Jaques wirft Fragen auf, auch der verschollene Sohn von Karl, welcher anscheinend nur nach seinem Erbe trachtet, und eine Privatdetektivin machen das Ganze rätselhafter. Frau Helbing nimmt die Ermittlungen auf um herauszufinden, was hinter den seltsamen Vorgängen steckt und wird zudem kurzerhand Besitzerin einer Katze.