Aus dem Klassenzimmer : Auf Studienfahrt

Ewald Hülk unterrichtet als Studiendirektor die Fächer Französisch und Biologie am Berufskolleg Liebfrauenschule in Geldern. Foto: Hülk

Geldern Auch wenn Freunde und Verwandte es nicht immer glauben wollen: Als Lehrer sind Studienfahrten nicht nur Vergnügen, sondern auch große Verantwortung.

Lehrer müsste man sein! Diesen Satz habe ich wieder gehört, als ich im Bekanntenkreis sagte, dass ich mit rund 70 Schülern für neun Tage zu einer Studienfahrt nach Südfrankreich aufbreche. Zugegeben: Für Außenstehende hören sich die Ziele meiner Fahrten wirklich attraktiv an: Berlin, Paris, Rom, Toskana, Skifahren in Österreich und jetzt zum neunten Mal Provence – direkt ans Mittelmeer! Aber mal Hand aufs Herz: Haben Lehrer bei ihrem sicherlich nicht schlechten Verdienst Schülergruppen nötig, um auf Reise zu gehen und die Welt zu erkunden? Außenstehende denken selten an die Verantwortung und die Unwägbarkeiten, die bei Fahrten auf den Schultern eines Lehrers lasten.