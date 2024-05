Workshop am Berufskolleg Geldern So kreiert man seine eigene App

(RP) Am Donnerstag, 13. Juni, lädt das Berufskolleg Geldern von 15 bis 17 Uhr Jugendliche ab 15 Jahren zu einem weiteren Workshop ein. Dieses Mal heißt es: „Create Your App!“. Nach den erfolgreichen Workshops zu „Künstliche Intelligenz und Robotik" sowie „Spiel-Entwicklung" stellt das Team des Beruflichen Gymnasiums mit Schwerpunkt Elektrotechnik dieses Mal das Thema „App-Entwicklung" in den Mittelpunkt.