Sommerferien im Kreis Kleve Anmeldung für Stadtranderholungen startet

Der Kreis Kleve startet die Anmeldungen für die beiden Stadtranderholungen „FiHuHo“ und „Huck-ale-le“. Beide Programme finden in diesem Jahr zeitgleich zu Beginn der Sommerferien vom 8. bis 26. Juli statt: „FiHuHo“ auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel und „Huck-ale-le“ auf dem Jugendzeltplatz am Eyller See in Kerken. Interessierte können sich ausschließlich online über die entsprechenden Formulare anmelden: www.fingerhutshof-wissel.de sowie www.jugendzeltplatz-eyll.de. Die Anmeldung ist ab Mittwoch, 14. Februar, möglich.