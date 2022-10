Die Familien-Kolumne : Die Kunst, sich zu entspannen

Geldern Wie schafft es man, neben Job und Familie auch Zeit für Entspannung zu finden? Anke Kirking hat einige Wege ausprobiert und gefunden.

Für alle, die eine Stelle mit leitender Funktion haben, bietet mein Arbeitgeber eine einjährige Fortbildung zum Thema „Führung“ an. Das letzte Modul hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Der steigende Druck und die Situation allgemein drückt bei vielen Menschen die Emotionen herunter. Der Krieg in der Ukraine, die steigenden Preise, die Unsicherheiten – all das macht was mit uns.