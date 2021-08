Die Familien-Kolumne : Home sweet home

Drei Wochen lang gab es pure Erholung bei einer Kur im Schwarzwald. Doch beim Blick aufs nächste Schuljahr ergeben sich sorgenvolle Fragen.

Meine Jungs und ich waren drei Wochen im Schwarzwald zur Kur. Kurz nach der Ankunft hatten wir so unsere Zweifel, ob wir uns wohlfühlen könnten. Denn das „Ungewisse“ hat seine Wirkung wie auf so viele Menschen eben auch auf uns. Ein anderer Tagesablauf, eine andere Umgebung, viele andere Menschen.

Doch was soll ich sagen, bereits nach kurzer Zeit haben wir uns alle sehr wohl gefühlt. Die Kinder haben Freundschaften geschlossen, und auch ich habe sehr viele starke und nette Frauen kennengelernt. So wie Anne und ihren Sohn Gregor. Zusammen haben wir sogar die Wochenenden verbracht. Da sind wir zu dem Triburger Wasserfall gefahren oder auf der längsten Sommerrodelbahn in Deutschland hinabgedüst. Es war eine wertvolle und schöne Zeit. In der Kur haben wir alle gelacht, geweint und uns gegenseitig Mut zugesprochen.