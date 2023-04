Angebot in Geldern Geldern stellt neuen Familienpass vor

Gibt es einen Familienpass auch in anderen Kommunen im Kreis Kleve? Das hängt von der Definition ab. Ein Angebot wie in Geldern, das wirklich auf alle Familien – unabhängig vom Einkommen – abzielt, gibt es tatsächlich nur in Geldern. Es gibt aber Angebote, die an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt sind. In Goch zum Beispiel gibt es auch einen Familienpass. Mit ihm können unter anderem Konzert- und Theaterveranstaltungen der Stadt Goch, Kurse der Volkshochschule, Veranstaltungen der Gocher Sportvereine oder das Schwimmbad „Goch Ness“ vergünstigt besucht werden. Den Pass gibt es aber nur für Familien mit mindestens drei Kindern. Oder aber für Familien, die Sozialhilfe bekommen. Zudem gilt der Gocher Familienpass auch für Sozialhilfeempfänger, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. In Kleve werden seit Beginn dieses Jahres Familien mit drei oder mehr Kindern von der Stadt unterstützt. Sie erhalten 20 freie Eintritte ins Sternbuschbad sowie pro Familienmitglied zwei freie Eintritte in den Klever Tiergarten. Auch auf Kreisebene wurde ein ähnlicher Pass schon einmal diskutiert. Im Februar 2016 hatte die Fraktion Die Linke/Piraten im Kreistag den Antrag gestellt, einen Sozialpass für den gesamten Kreis Kleve einzuführen. Der war aber nicht für alle Familien gedacht, sondern sollte nur Kindern zugute kommen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Doch der Antrag wurde damals abgelehnt.