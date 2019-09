Workshop in Geldern und Emmerich : Wenn Kinder nach Gott fragen

Kreis Kleve Wo wohnt Gott? Wie sieht er aus? Und wie heißt er eigentlich mit Nachnamen? Kinder beschäftigen sich oft mit religiösen Fragen. Theologin Andrea Spans rät den Eltern zum gemeinsamen Forschen.

Dass Gott im Himmel wohnt, daran glauben viele Kinder. Nimmt man das an, ergeben sich daraus viele weitere Fragen, die durch den Kopf eines Kindes schwirren können. Hat er da ein Haus mit Garten? Wohnt Oma, die vor zwei Jahren gestorben ist, nebenan? Und hat Papa Gott gesehen, als er im Flugzeug saß? Wie bei allen Themen stellen Kinder auch zu Religion und Glauben viele Fragen, sie erforschen und sind auf der Suche nach Antworten. Andrea Spans weiß das nur zu gut. Die Theologin beim Katholischen Bildungsforum Kleve beschäftigt sich selbst mit dem Thema und sucht in dem Seminar „Kinder fragen nach Gott“ mit Eltern und Erziehern nach Antworten.

Geldern Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr in der Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer in Geldern, Boeckelter Weg 11.

Schwierig werde es bei den Themen Tod, Leid oder Ungerechtigkeit. Warum musste die Oma sterben? Und warum müssen einige Kinder in bitterer Armut leben, während es anderen Kindern so gut geht? „Natürlich könnte man dann mit wirtschaftlichen Argumenten wie Verteilungsungerechtigkeit anfangen“, sagt Spans. „Ich versuche aber immer, auf eine religiöse Frage auch eine religiöse Antwort zu geben.“ Wichtig sei in jedem Fall, das Problem zu besprechen, die Not von anderen zu erkennen und das Thema für die Kinder auf eine andere Ebene zu holen.