Frauen-Kolumne : Alleinerziehende – Danke schön!

Goch Alleinerziehende Eltern haben es auf vielen Ebenen schwerer als Paarfamilien. Es gibt aber Programme, die helfen.

Die Zahl der Ein-Eltern-Familien steigt stetig – mittlerweile ist jede fünfte Familie alleinerziehend. In 89 Prozent der Fälle sind es die Frauen, die die Verantwortung für die Versorgung ihrer Kinder übernehmen. Daneben gehen etwa 61 Prozent dieser Mütter einer Erwerbstätigkeit nach, vornehmlich in Teilzeit mit einem durchschnittlichen Stundenumfang von 29,5 Stunden pro Woche. Dabei ist erwähnenswert, dass dies fünf Stunden mehr sind als bei in Teilzeit arbeitenden Frauen, die in Paarfamilien leben.