Achtung, Fahrradstraße! : Diese neuen Regeln gelten jetzt auf der Ackerstraße in Kleve

Neu an der Ackerstraße in Kleve: Die Kennzeichnung einer Fahrradstraße erfolgt durch Verkehrszeichen sowie Fahrradstraßen-Piktogramme auf der Fahrbahn – ein weißes Fahrrad in blauem Kreis in weißer Beschilderung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Auf der Ackerstraße in Kleve prangen jetzt große Piktogramme auf den Asphalt. Diese weisen die Straße als „Fahrradstraße“ aus, auch Schilder wurden aufgestellt. Doch welche Regeln gelten dort eigentlich?

Unübersehbar prangt das Zeichen auf der Straße, wenn man von der Königsallee in die Ackerstraße einbiegt: Hier ist eine Fahrradstraße, sagt das Emblem, das in weiß-blauer Farbe auf den Asphalt gemalt wurde. Und das nicht nur am Eingang von der Königsallee, sondern auch an allen Kreuzungspunkten zwischen Königsallee und Brahmsstraße. Danach verliert sich die Spur der Fahrradstraße. Autofahrer dürfen auf diesem Stück aber nur Fahren und Parken, weil es noch ein „richtiges“ Straßenschild am Eingang der Ackerstraße gibt, das das Zeichen für die Fahrradstraße trägt und darunter den Verkehr auch für motorisierte Fahrzeuge freigibt.

Seit Jahren wird in Kleve über das Radwegenetz und die neuen Fahrradstraßen diskutiert. Werden Wege gesucht, wie man von den Orten oder den Stadtteilen in die Innenstadt und zu den Schulen kommt. In vielen Teilstücken hat die Stadt inzwischen Fahrradstrecken geschaffen, die sich irgendwann zu einem zusammenhängenden Netz fügen sollen.

Info Radverkehrskonzept in Kleve Ziel und Zweck eines Radverkehrskonzeptes ist die Förderung des Radverkehrs sowie die Einbindung des Fahrrades in das Mobilitätsnetzwerk. Maßnahmen Hierzu gehören neben der Schaffung der notwendigen Infrastruktur und Informations-Kampagnen unter anderem auch die Schaffung von attraktiven Angeboten zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad.

Auf Drängen der Politik, hier vor allem der Grünen, werden jetzt farbige Markierungen auf die Straßen gemalt. In der Römerstraße soll so erprobt werden, wie sich die Farbe bei starkem Verkehr hält. Außerdem wurden bereits einige so genannte aufgeweitete Radaufstellbereiche eingerichtet. Die sogenannten Aras sind in Kleve rot unterlegt und bieten Zweiradfahrern die Möglichkeit, sich vor den an der Ampel wartenden Pkw aufzustellen und sicherer über die Kreuzung zu kommen. An der Kreuzung Triftstraße/Albersallee wurden auch diagonale Fahrradquerungen der Kreuzung ermöglicht. Das sei zwar zunächst gewöhnungsbedürftig, werde sich aber bewähren, sagte Pascale van Koeverden, die Fahrradbeauftragte der Stadt Kleve, vor dem Verkehrsausausschuss der Stadt.

Das gleiche gilt für Fahrradstraßen – denn nach der Bemalung des Asphalts kann keiner mehr übersehen, was hier gilt. Aber was gilt auf einer Fahrradstraße? Ein Überblick.



Wer darf auf einer Fahrradstraße fahren? Die Fahrradstraße ist eine für den Radverkehr sowie E-Scootern vorbehaltene Straße, die die Funktion eines Radweges erhält. So wie Hauptverkehrsstraßen den Autoverkehr bündeln, dient die Fahrradstraße der Bündelung des Radverkehrs. Der Radverkehr kann darauf die Fahrgeschwindigkeit bestimmen. Das Nebeneinanderfahren wird für Radfahrer auf den Fahrradstraßen – auch in Gruppen – ausdrücklich erlaubt. Anderer Fahrzeugverkehr darf Fahrradstraßen nicht benutzen, es sei denn, dies ist durch Zusatzzeichen erlaubt. So, wie an der Ackerstraße im untergehängten Schild, das das Straßenstück auch für Autos und Motorräder öffnet.



Wie ist eine Fahrradstraße gekennzeichnet? Die Kennzeichnung einer Fahrradstraße erfolgt durch Verkehrszeichen sowie Fahrradstraßen-Piktogramme auf der Fahrbahn. Ein weißes Fahrrad in blauem Kreis in weißer Beschilderung kennzeichnet die „Fahrradstraße“, die auch ausdrücklich ausgeschrieben wird – im Schild wie im Piktogramm. Auch das Ende einer Fahrradstraße wird durch Beschilderung markiert, in ähnlicher Größe wie eine Tempo-30-Zone.



Welche Geschwindigkeitsregeln gelten auf der Fahrradstraße? Für alle Verkehrsteilnehmer gilt auf Fahrradstraßen die Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer. Bei Bedarf müssen Kraftfahrzeuge die Geschwindigkeit verringern und hinter den Fahrradfahrern bleiben. Sie dürfen Radfahrer nur überholen, wenn ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Radfahrer dürfen dabei nicht gefährdet oder behindert werden.



Welche Verkehrsregeln gelten für Abbiegevorgänge und Kreuzungen? Auch in Fahrradstraßen gilt die Regel „Rechts vor Links“, es sei denn, die Vorfahrt ist durch Verkehrszeichen anders geregelt.



Darf in Fahrradstraßen geparkt werden? Für Halten und Parken gelten dieselben Regeln wie in anderen Straßen auch. Nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung darf in Fahrradstraßen auch geparkt werden.



Dürfen Kinder weiterhin auf Gehwegen neben einer Fahrradstraße unterwegs sein? Gehwege sind an Fahrradstraßen generell den Fußgängern vorbehalten. Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen und Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit ihren Rädern weiterhin die Gehwege mit Fahrrädern benutzen.



Welche Verbesserungen sieht das neue Radverkehrskonzept hinsichtlich Fahrradstraßen vor? Im Konzept ist eine Bevorrechtigung des Radverkehrs auf Fahrradstraßen vorgesehen. Im Rat und in den Ausschüssen stellt Pascale van Koeverden regelmäßig den Stand der Dinge des Radverkehrskonzepts vor.



Dürfen E-Bikes mit Nummernschild auf Fahrradstraßen fahren? Sobald die Bikes eine Geschwindigkeit von mehr als sechs Stundenkilometern ohne Unterstützung durch Treten erreichen, gelten sie nicht mehr als Fahrräder. Hier handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Das bedeutet, dass mindestens ein Versicherungskennzeichen und eine Mofa-Prüfbescheinigung oder bei leistungsstärkeren Bikes eine Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse erforderlich ist. Diese Verkehrsmittel dürfen auf Radwegen nur gefahren werden, wenn ein Zusatzschild Kfz-Verkehr oder Motorräder erlaubt. Der absolut größte Anteil aller angebotenen E-Bikes sind Pedelecs. Der Begriff steht für Pedal Electric Cycle. Ein Pedelec bietet dem Radfahrer nur dann Unterstützung durch einen Elektromotor, sobald er in die Pedale tritt. Erfolgt die Pedalunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde, gelten Pedelecs als Fahrräder und dürfen auf Fahrradstraßen unterwegs sein.