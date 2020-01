Infrastruktur auf dem Land : Fachtagung zum Ärztemangel

Kleve-Rindern Landrat Wolfgang Spreen stellte die möglichen Förderprogramme vor.

Landrat Wolfgang Spreen stellte den Zuhörern den Kreis Kleve in einem Kurzporträt vor. Dabei wurde deutlich, wie lebenswert der Kreis für junge Ärzte ist. „Doch bei allem, was den Kreis Kleve ausmacht und was er an Attraktivität zu bieten hat, bereitet auch uns der drohende und schon spürbare Mangel an Ärzten große Sorge“, sagte er. Das im Versorgungsreport der Kassenärztlichen Vereinigung-Nordrhein mit Blick auf das Jahr 2030 dargestellte Szenario prognostiziere erschreckenderweise ein Defizit von 136 Ärzten, davon allein 95 Hausärzten. „Der Ärztemangel, vorwiegend im ländlichen Raum, ist inzwischen ein großes Thema der Politik“, sagte der Landrat.